"Це точно посилить". Зеленський погодив принципи угод із США щодо зброї
Президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод зі Сполученими Штатами Америки щодо постачання зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що "це точно посилить обидві наші країни, а отже - наших союзників".
Угоди щодо зброї між Україною та США
Нагадаємо, 18 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Україна та США планують підписати "дрон діл" (drone-deal) щодо виробництва та продажу безпілотників.
Це питання обговорювали президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови.
Зокрема, американський лідер висловив зацікавлення українськими дронами й заявив, що його країна не проти їх закуповувати. У відповідь Зеленський попросив США допомогти зміцнити "повітряний щит" над Україною.
За словами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, Україна готується до угоди, за якою буде продавати США дрони власної розробки, а взамін купувати новітню американську зброю.
Додамо, що США і НАТО підписали угоду про постачання американської зброї в Україну. За американське озброєння платитимуть країни Європи.
Зокрема, Україна отримає нову партію систем протиповітряної оборони Patriot.