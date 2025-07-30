"Это точно усилит". Зеленский согласовал принципы сделок с США по оружию
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с Соединенными Штатами Америки по поставкам оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что "это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников".
Соглашения по оружию между Украиной и США
Напомним, 18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина и США планируют подписать "дрон дил" (drone-deal) по производству и продаже беспилотников.
Этот вопрос обсуждали президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора.
В частности, американский лидер выразил заинтересованность украинскими дронами и заявил, что его страна не против их закупать. В ответ Зеленский попросил США помочь укрепить "воздушный щит" над Украиной.
По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, Украина готовится к соглашению, по которому будет продавать США дроны собственной разработки, а взамен покупать новейшее американское оружие.
Добавим, что США и НАТО подписали соглашение о поставках американского оружия в Украину. За американское вооружение будут платить страны Европы.
В частности, Украина получит новую партию систем противовоздушной обороны Patriot.