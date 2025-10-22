"Це терміново": Сибіга звернувся до партнерів з важливою заявою після ударів РФ

Внаслідок масованої комбінованої атаки РФ в ніч на 22 жовтня пошкоджено низку енергетичних об'єктів. У МЗС закликали партнерів про термінову додаткову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х .

"Замість дипломатії та мирних переговорів Росія продовжує свої жорстокі удари по Україні. Енергетична інфраструктура та звичайні будинки по всій нашій країні зазнали нападів протягом ночі", - заявив міністр.

За його словами, внаслідок атак загинуло щонайменше шестеро людей, серед них молода мати з двома маленькими дітьми. Пошкоджено низку енергетичних об'єктів, через що громади залишилися без світла, опалення та води.

Сибіга наголосив, що Україна потребує додаткової міжнародної допомоги для підтримки енергосистеми напередодні зими.

"Я знову звертаюся до всіх партнерів, установ та міжнародних організацій із проханням мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи. Нам потрібні додаткові обсяги енергетичних ресурсів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання та додаткові засоби протиповітряної оборони. Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове оголошення", - підкреслив він.

Міністр також нагадав слова президента Володимира Зеленського, що цей напад доводить - Росія досі не відчуває достатнього тиску, який змусив би її припинити війну.

"Настав час відмовитися від бажаного за дійсне та продемонструвати силу - нові санкції, рішення щодо заморожених активів, посилення ППО та далекобійних можливостей України", - підсумував Сибіга.