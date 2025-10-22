Під ударом Київ, Запоріжжя та Полтавщина: все, що відомо про черговий обстріл РФ цієї ночі

У ніч із вівторка на середу, 22 жовтня, Росія здійснила нову масштабну комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру та міста України. Вже відомо про жертви та поранених. Ворог застосував різні типи озброєння.

РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки нічного обстрілу росіянами.

Головне:

ворог використав "Шахеди", балістику та "Кинджали";

основна ціль росіян - енергетична інфраструктура України;

вже відомо про жертв та десятки поранених українців.

Чим били

Цієї ночі російська армія завдала комбінованого масованого удару. Ворог використав ударні дрони типу "Шахед" а також балістичні ракети, попередньо "Іскандер-К" для обстрілу столиці.

Окрім цього росіяни підіймали у повітря винищувач "МіГ-31К", фіксувались пуски аеробалістичної ракети "Кинджал".

Київ

У ніч та вранці 22 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Під ворожу атаку потрапили кілька районів столиці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, ще кілька отримали поранення.

Фото: наслідки нічного обстрілу України (t.me/dsns_telegram)

Дніпровський район

Унаслідок влучання в 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа на шостому поверсі. Рятувальники евакуювали 10 людей, серед яких були діти. На жаль, під завалами виявлено тіла двох загиблих.

Дарницький район

У 17-поверхівку влучив дрон, внаслідок чого загорілися поверхи з 11-го по 16-й. З будівлі евакуювали 15 мешканців, зокрема двох дітей. Окрім того, в районі загорілася двоповерхова нежитлова будівля — пожежу вдалося оперативно локалізувати.

Деснянський район

Пошкоджено фасад 10-поверхового будинку, також сталося загоряння автомобіля та газової труби. Врятовано 20 людей.

Печерський район

Окупанти влучили у верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку. Пожежу вдалося ліквідувати ще до прибуття рятувальників.

Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки атаки та надаючи допомогу постраждалим.

Київська область

Унаслідок обстрілу в Броварському районі Київської області сталося загоряння двох приватних житлових будинків. Окрім того, пошкоджено фасад автозаправної станції. В одному з будинків у селі Погреби можуть перебувати люди - на місці працюють рятувальники. Інформація уточнюється.

Також повідомляється про постраждалого чоловіка в Обухівському районі. Працівник АЗС, 1976 року народження, отримав уламкове поранення - забійну рану тім’яної ділянки голови. Його госпіталізовано до медичного закладу.

Оновлено о 08:55

За даними ДСНС, внаслідок обстрілів на Київщині троє загиблих, серед них двоє - діти.

У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них - діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

Постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом - усе оперативно ліквідовано.

Запоріжжя

По Запоріжжю росіяни завдали по обласному центру 12 ударів безпілотниками типу "Шахед". Атака тривала майже три години. Кілька ударів прийшлися по житлових багатоповерхівках.

Зайнялися пожежі.

Фото: наслідки нічного обстрілу України (t.me/ivan_fedorov_zp)

13 людей, двоє з них - діти, отримали поранення або отруєння чадним газом. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

На місцях працюють наряди поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

Розгорнуто мобільні пункти прийому заяв та повідомлень про пошкодження майна. Також можна звернутися до територіальних підрозділів поліції або за спецномером 102.

Через нічну ворожу атаку без електропостачання майже 2000 людей. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація. Внаслідок ворожої атаки відключено від газопостачання 48 споживачів.

Одеська область

Вночі ворог вчергове завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. У ніч на 22 жовтня внаслідок атак ударними безпілотниками у місту Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання.

"На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності", - повідомили в ОВА.



А ось у ДТЕК уточнили, що цієї ночі росіяни знову завдали удару по їх енергетичному об’єкту в Одеській області

"Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - сказано у повідомленні.

Полтавська область

Цієї ночі ворог вкотре атакував Полтавщину. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.