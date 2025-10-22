ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Это срочно": Сибига обратился к партнерам с важным заявлением после ударов РФ

Среда 22 октября 2025 10:10
UA EN RU
"Это срочно": Сибига обратился к партнерам с важным заявлением после ударов РФ Фото: Сибига призвал партнеров срочно помочь Украине после новой атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 22 октября поврежден ряд энергетических объектов. В МИД призвали партнеров о срочной дополнительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

"Вместо дипломатии и мирных переговоров Россия продолжает свои жестокие удары по Украине. Энергетическая инфраструктура и обычные дома по всей нашей стране подверглись нападениям в течение ночи", - заявил министр.

По его словам, в результате атак погибли по меньшей мере шесть человек, среди них молодая мать с двумя маленькими детьми. Поврежден ряд энергетических объектов, из-за чего общины остались без света, отопления и воды.

Сибига подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной международной помощи для поддержки энергосистемы накануне зимы.

"Я снова обращаюсь ко всем партнерам, учреждениям и международным организациям с просьбой мобилизовать дополнительную энергетическую поддержку для Украины накануне зимы и предотвратить гуманитарный кризис в центре Европы. Нам нужны дополнительные объемы энергетических ресурсов, мобильные генерирующие установки, ремонтное оборудование и дополнительные средства противовоздушной обороны. Это срочно, и мы будем благодарны за каждое новое объявление", - подчеркнул он.

Министр также напомнил слова президента Владимира Зеленского, что это нападение доказывает - Россия до сих пор не чувствует достаточного давления, которое заставило бы ее прекратить войну.

"Пришло время отказаться от желаемого за действительное и продемонстрировать силу - новые санкции, решение о замороженных активах, усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины", - подытожил Сибига.

Атака на Украину 22 октября

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла очередной массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.

В Кировоградской области российские ракеты и дроны атаковали энергетические объекты, в результате чего 27 населенных пунктов остались без электричества. Также по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории региона с 07:31 введены в действие графики аварийных отключений.

В Запорожье в результате ночной атаки без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.

В Одесской области под ударом российских беспилотников оказался город Измаил. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

Подробнее о последствиях очередной российской атаки читайте в в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Андрей Сибига Война в Украине Дрони Энергетики
Новости
РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома и АЗС, среди погибших - младенец
РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома и АЗС, среди погибших - младенец
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию