Нічний обстріл Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру

Росіяни в ніч на 22 жовтня атакували Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмальської районної державної адміністрації (РДА).

Зазначимо, що цієї ночі місцеві ЗМІ писали, що в Ізмаїлі пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували дрони в напрямку Одеської області. Після вибухів Ізмаїлі були повідомлення, що в місті зникло світло.

Наразі з'явилися офіційні коментарі щодо наслідки атаки.

"В результаті повітряного нападу на місто Ізмаїл була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється", - йдеться у повідомленні.

Також в Ізмальській РДА зазначили, що оперативний штаб та всі інші служби району працюють над ліквідацією наслідків.

"Вся критична інфраструктура працює. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідовано", - резюмували в РДА.