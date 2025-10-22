ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічний обстріл Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру

Середа 22 жовтня 2025 05:00
UA EN RU
Нічний обстріл Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру Фото: всі служби працюють над ліквідацією наслідків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 22 жовтня атакували Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмальської районної державної адміністрації (РДА).

Зазначимо, що цієї ночі місцеві ЗМІ писали, що в Ізмаїлі пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували дрони в напрямку Одеської області. Після вибухів Ізмаїлі були повідомлення, що в місті зникло світло.

Наразі з'явилися офіційні коментарі щодо наслідки атаки.

"В результаті повітряного нападу на місто Ізмаїл була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється", - йдеться у повідомленні.

Також в Ізмальській РДА зазначили, що оперативний штаб та всі інші служби району працюють над ліквідацією наслідків.

"Вся критична інфраструктура працює. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідовано", - резюмували в РДА.

Обстріли Ізмаїла

Нагадаємо, що місто Ізмаїл вже не вперше піддається ворожому обстрілу.

Наприклад, в ніч на 2 вересня росіяни теж атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Рятувальники оперативно загасили пожежі.

Крім того, в ніч на 20 серпня росіяни теж завдали удару по ньому дронами. В результаті обстрілу були пошкоджені об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення. Також на місці атаки виникли пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Ізмаїл Війна в Україні Блекаут
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію