Нічний обстріл Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру
Росіяни в ніч на 22 жовтня атакували Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмальської районної державної адміністрації (РДА).
Зазначимо, що цієї ночі місцеві ЗМІ писали, що в Ізмаїлі пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили ЗСУ фіксували дрони в напрямку Одеської області. Після вибухів Ізмаїлі були повідомлення, що в місті зникло світло.
Наразі з'явилися офіційні коментарі щодо наслідки атаки.
"В результаті повітряного нападу на місто Ізмаїл була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється", - йдеться у повідомленні.
Також в Ізмальській РДА зазначили, що оперативний штаб та всі інші служби району працюють над ліквідацією наслідків.
"Вся критична інфраструктура працює. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідовано", - резюмували в РДА.
Обстріли Ізмаїла
Нагадаємо, що місто Ізмаїл вже не вперше піддається ворожому обстрілу.
Наприклад, в ніч на 2 вересня росіяни теж атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Рятувальники оперативно загасили пожежі.
Крім того, в ніч на 20 серпня росіяни теж завдали удару по ньому дронами. В результаті обстрілу були пошкоджені об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення. Також на місці атаки виникли пожежі.