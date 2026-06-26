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"Це ще не пік": Буданов попередив, що напруга між Україною і Польщею може зрости

10:10 26.06.2026 Пт
2 хв
Голова ОП попередив, що це рішення може спровокувати нові проблеми
aimg Ірина Глухова aimg Уляна Безпалько
"Це ще не пік": Буданов попередив, що напруга між Україною і Польщею може зрости Фото: голова ОП Кирило Буданов (Getty Images)
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Напруга між Україною і Польщею ще не досягла свого піку після позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Про відносини з Польщею

За словами Буданова, нинішня ситуація між Києвом і Варшавою поки не є конфліктом, однак вона може загостритися.

"З Польщею - це класична дипломатична напруга. Це ще не конфлікт. Це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться", - сказав він.

Про позбавлення ордена

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського нагороди Буданов оцінив "дуже погано".

"Оцінюю як помилку. При цьому - як страшну помилку. Стародавнє правило: з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення з сусідами завжди викликає проблеми - від політичних до суто економічних", - наголосив він.

Голова Офісу президента також назвав це рішення проявом незрілості.

"Я оцінюю це як незрілість. Перш за все, незрілість. Я оцінюю це як незрілість людей в Польщі, які підштовхнули, а потім прийняли це рішення. Це дуже дивно і воно не пропрацьоване і не підготовлене. Якщо йти на такі речі, то треба було спочатку хоча б Муссоліні позбавити ордена. Бо виглядає це максимально дивно", - резюмував Буданов.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - ордена Білого Орла.

Причиною стало рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.

Вже 20 червня Володимир Зеленський повернув нагороду до Варшави через "Нову пошту". У Польщі цей крок розкритикували, назвавши його ще однією образою.

Згодом президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську, хоча на захід прибули більшість європейських лідерів.

Україну представляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав відсутність Зеленського "жестом деескалації напруги" між двома країнами.

Все що відомо про скандал та чи зашкодить він Україні - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Україна Польща Кирило Буданов
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