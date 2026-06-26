"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти

Напряжение между Украиной и Польшей еще не достигло своего пика после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

Об отношениях с Польшей

По словам Буданова, нынешняя ситуация между Киевом и Варшавой пока не конфликтует, однако она может обостриться.

"С Польшей - это классическое дипломатическое напряжение. Это еще не конфликт. Это противоречие. Это еще не пик, поверьте мне. Там дальше будет, как говорится, если все немного не остановятся", - сказал он.

О лишении ордена

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского награды Буданов оценил "очень плохо".

"Оцениваю как ошибку. При этом - как страшную ошибку. Древнее правило: с соседями надо иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает проблемы - от политических до сугубо экономических", - подчеркнул он.

Глава Офиса президента также назвал это решение проявлением незрелости.

"Я оцениваю это как незрелость. Прежде всего, незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули, а затем приняли это решение. Это очень странно и оно не проработано и не подготовлено. Если идти на такие вещи, то надо было сначала хотя бы Муссолини лишить ордена", - резюмировал Буданов.