Туск назвав відсутність Зеленського на конференції у Гданську спробою знизити напругу

Відсутність президента України Володимира Зеленського на майбутній Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську є "жестом деескалації напруги". Останнім часом між президентами двох країн - України та Польщі - виникла непотрібна емоційна напруга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час спільної пресконференції з главами урядів "Вишеградської групи", пише Укрінформ .

Прямий контакт та склад делегації

Дональд Туск зазначив, що перебуває в постійному контакті з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко з приводу майбутнього заходу.

Саме вона очолить українську делегацію на конференції. Польський прем'єр підкреслив, що такий формат його не розчаровує.

"Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем'єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги", - заявив Туск.

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Він також додав, що між президентами України та Польщі виникла непотрібна емоційна напруга, яка супроводжувалася "неадекватними реакціями з обох сторін".

Голова польського уряду вважає стратегічною помилкою подальше заглиблення політиків обох країн у цей конфлікт.