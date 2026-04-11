"Це ще не кінець": Нетаньягу зробив заяву про кампанію проти Ірану

22:55 11.04.2026 Сб
2 хв
Нетаньягу виступив із зверненням про війни з Іраном
aimg Сергій Козачук
"Це ще не кінець": Нетаньягу зробив заяву про кампанію проти Ірану Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)

Кампанія проти Ірану наразі триває, проте Ізраїль вже має історичні досягнення у протистоянні іранській загрозі.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: Найпотужніший удар: Нетаньяху заявив, що перемир'я з Іраном не поширюється на Ліван

Ситуація навколо "іранської осі"

За словами глави ізраїльського уряду, противник намагався оточити країну, проте Ізраїль зміг перехопити ініціативу.

"Кампанія проти Ірану не закінчилася, але ми вже можемо чітко сказати: у нас є історичні досягнення. Вони хотіли нас задушити, а ми душимо їх. Ми їх вразили, але нам ще є над чим працювати", - підкреслив Нетаньягу, демонструючи карту Близького Сходу з позначеною "іранською віссю".

Прем'єр зазначив, що значну частину своєї діяльності присвятив тому, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Він додав, що Ізраїль "зламав бар'єр страху", завдавши прямого удару по Ірану минулого червня.

Питання розвідки та безпеки

Окрему увагу Нетаньягу приділив роботі спецслужб. Він стверджує, що на відміну від подій 7 жовтня 2023 року, цього разу він вчасно отримав точні розвідувальні дані.

"Цього разу точна розвідувальна інформація дійшла до мене вчасно", - заявив політик, коментуючи поточні операції проти іранської загрози.

Ситуація в Лівані та переговори

Нагадаємо, раніше Біньямін Нетаньягу наголосив, що перемир'я між США та Іраном жодним чином не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, тому операції там триватимуть.

Згодом ізраїльський прем'єр анонсував початок прямих переговорів з Ліваном. Головною метою діалогу має стати встановлення миру та повне роззброєння угруповання "Хезболла".

Також повідомлялося, що уряд Лівану та адміністрація Трампа звернулися до Ізраїлю з проханням "призупинити" атаки до початку офіційного переговорного процесу, який запланований на наступний тиждень.

Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
