"Это еще не конец": Нетаньяху сделал заявление о кампании против Ирана

Кампания против Ирана пока продолжается, однако Израиль уже имеет исторические достижения в противостоянии иранской угрозе.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Ситуация вокруг "иранской оси"

По словам главы израильского правительства, противник пытался окружить страну, однако Израиль смог перехватить инициативу.

"Кампания против Ирана не закончилась, но мы уже можем четко сказать: у нас есть исторические достижения. Они хотели нас задушить, а мы душим их. Мы их поразили, но нам еще есть над чем работать", - подчеркнул Нетаньяху, демонстрируя карту Ближнего Востока с обозначенной "иранской осью".

Премьер отметил, что значительную часть своей деятельности посвятил тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Он добавил, что Израиль "сломал барьер страха", нанеся прямой удар по Ирану в прошлом июне.

Вопросы разведки и безопасности

Отдельное внимание Нетаньяху уделил работе спецслужб. Он утверждает, что в отличие от событий 7 октября 2023 года, на этот раз он вовремя получил точные разведывательные данные.

"На этот раз точная разведывательная информация дошла до меня вовремя", - заявил политик, комментируя текущие операции против иранской угрозы.