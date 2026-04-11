"Это еще не конец": Нетаньяху сделал заявление о кампании против Ирана

22:55 11.04.2026 Сб
2 мин
Нетаньяху выступил с обращением о войне с Ираном
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Кампания против Ирана пока продолжается, однако Израиль уже имеет исторические достижения в противостоянии иранской угрозе.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: Мощнейший удар: Нетаньяху заявил, что перемирие с Ираном не распространяется на Ливан

Ситуация вокруг "иранской оси"

По словам главы израильского правительства, противник пытался окружить страну, однако Израиль смог перехватить инициативу.

"Кампания против Ирана не закончилась, но мы уже можем четко сказать: у нас есть исторические достижения. Они хотели нас задушить, а мы душим их. Мы их поразили, но нам еще есть над чем работать", - подчеркнул Нетаньяху, демонстрируя карту Ближнего Востока с обозначенной "иранской осью".

Премьер отметил, что значительную часть своей деятельности посвятил тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Он добавил, что Израиль "сломал барьер страха", нанеся прямой удар по Ирану в прошлом июне.

Вопросы разведки и безопасности

Отдельное внимание Нетаньяху уделил работе спецслужб. Он утверждает, что в отличие от событий 7 октября 2023 года, на этот раз он вовремя получил точные разведывательные данные.

"На этот раз точная разведывательная информация дошла до меня вовремя", - заявил политик, комментируя текущие операции против иранской угрозы.

Ситуация в Ливане и переговоры

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном никоим образом не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, поэтому операции там будут продолжаться.

Впоследствии израильский премьер анонсировал начало прямых переговоров с Ливаном. Главной целью диалога должно стать установление мира и полное разоружение группировки "Хезболла".

Также сообщалось, что правительство Ливана и администрация Трампа обратились к Израилю с просьбой "приостановить" атаки до начала официального переговорного процесса, который запланирован на следующую неделю.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой