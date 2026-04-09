Нетаньягу анонсував прямі переговори з Ліваном після бомбардувань

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир та роззброїти "Хезболлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Трагедія та дипломатичний тиск

Виступ Нетаньягу відбувся на тлі найсильнішого бомбардування Лівану під час конфлікту, де загинуло понад 250 людей.

Це загострило ситуацію на Близькому Сході та вплинуло на недавно оголошене Дональдом Трампом 14-денне перемир’я в Ірані, оголошене пізно у вівторок після шести тижнів бойових дій.

Прямі переговори з Ліваном

Нетаньягу, уряд якого минулого місяця відхилив пропозицію про прямі переговори з Бейрутом, заявив, що дав доручення розпочати переговори якомога швидше.

Вони мають включати питання роззброєння "Хезболли" та встановлення стабільних мирних відносин.

"У світлі неодноразових прохань Лівану розпочати прямі переговори з Ізраїлем, я вчора доручив кабінету міністрів якомога швидше розпочати прямі переговори з Ліваном", – сказав Нетаньягу. "Переговори будуть зосереджені на роззброєнні "Хезболли" та встановленні мирних відносин між Ізраїлем та Ліваном".

Позиція Лівану та роль США

Президент Лівану Джозеф Аун заявив, що веде дипломатичний процес, який міжнародні партнери сприймають позитивно.

Високопоставлений чиновник повідомив, що Ліван наполягає на тимчасовому припиненні вогню, щоб розпочати ширші переговори з Ізраїлем.

Дата та місце зустрічі ще не визначені, однак Ліван вважає США ключовим посередником та гарантом будь-якої угоди.