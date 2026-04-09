Нетаньягу анонсував прямі переговори з Ліваном після бомбардувань

20:50 09.04.2026 Чт
2 хв
Прем'єр-міністр Ізраїлю окреслив ключові питання для переговорів
aimg Анастасія Никончук
Нетаньягу анонсував прямі переговори з Ліваном після бомбардувань Фото: Беньямін Нетаньяху (GettyImages)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир та роззброїти "Хезболлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Вэнс предупредил Иран: Тегерану придется выбирать между миром и Ливаном

Трагедія та дипломатичний тиск

Виступ Нетаньягу відбувся на тлі найсильнішого бомбардування Лівану під час конфлікту, де загинуло понад 250 людей.

Це загострило ситуацію на Близькому Сході та вплинуло на недавно оголошене Дональдом Трампом 14-денне перемир’я в Ірані, оголошене пізно у вівторок після шести тижнів бойових дій.

Прямі переговори з Ліваном

Нетаньягу, уряд якого минулого місяця відхилив пропозицію про прямі переговори з Бейрутом, заявив, що дав доручення розпочати переговори якомога швидше.

Вони мають включати питання роззброєння "Хезболли" та встановлення стабільних мирних відносин.

"У світлі неодноразових прохань Лівану розпочати прямі переговори з Ізраїлем, я вчора доручив кабінету міністрів якомога швидше розпочати прямі переговори з Ліваном", – сказав Нетаньягу. "Переговори будуть зосереджені на роззброєнні "Хезболли" та встановленні мирних відносин між Ізраїлем та Ліваном".

Позиція Лівану та роль США

Президент Лівану Джозеф Аун заявив, що веде дипломатичний процес, який міжнародні партнери сприймають позитивно.

Високопоставлений чиновник повідомив, що Ліван наполягає на тимчасовому припиненні вогню, щоб розпочати ширші переговори з Ізраїлем.

Дата та місце зустрічі ще не визначені, однак Ліван вважає США ключовим посередником та гарантом будь-якої угоди.

Зазначимо, що раніше Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть. Прем’єр-міністр Ізраїлю підтвердив, що Ізраїль підтримує ініціативи Трампа щодо Ірану, але боротьба з "Хезболлою" буде продовжена до повного усунення загрози.

Нагадаємо, що Ізраїль здійснив масштабну серію ударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані, що стала найбільшою скоординованою операцією проти інфраструктури угруповання з моменту початку операції "Ревіння лева".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Ізраїль Ліван Бейрут Близький Схід
