ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ліван і США просять Ізраїль призупинити атаки по "Хезболлі", - Axios

05:05 11.04.2026 Сб
3 хв
Чи вигідно владі Ізраїлю припиняти удари?
aimg Едуард Ткач
Ліван і США просять Ізраїль призупинити атаки по "Хезболлі", - Axios Фото: прем'єр Ізраїлю поки що не ухвалив рішення (Getty Images)

Уряд Лівану та адміністрація Трампа звернулися до Ізраїлю з проханням "призупинити" атаки проти Хезболли до того, як почнуться переговори між Ізраїлем і Ліваном наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Венс попередив Іран: Тегерану доведеться вибирати між миром і Ліваном

Як пише видання, наступ Ізраїлю в Лівані став каменем спотикання в переговорах між США та Іраном. Зокрема, Тегеран стверджує, що Ізраїль порушує режим припинення вогню. США ж заперечують, що Ліван входив в угоду про двотижневе перемир'я, але закликали Ізраїль до деескалації.

При цьому США, уряд Лівану та Ізраїль не хочуть диктувати будь-які умови в Лівані, які могли б допомогти іранській маріонетці - "Хезболлі".

У Бейруті кажуть, що будь-яке припинення вогню має бути результатом переговорів між Ізраїлем та урядом Лівану. Деякі чиновники Ізраїлю згодні з цим і вважають, що в інтересах їхньої країни оголосити "паузу" в контексті переговорів із ліванським урядом.

Axios пише, що уряд Лівану через посередників США звернувся до Ізраїлю з проханням зробити "жест" перед зустріччю у вівторок і "призупинити" авіаудари по країні.

Зокрема, ліванці запропонували ізраїльтянам повернутися до умов угоди про припинення вогню від листопада 2024 року, і завдавати ударів тільки в разі загроз з боку "Хезболли".

Джерела кажуть, що США підтримують прохання Лівану і закликають і Ізраїль прийняти його. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає цей запит, але поки що не ухвалив рішення.

Але видання додає, що згода на припинення вогню була б політично проблематичною для Нетаньяху. Уряд цієї країни волів би вести переговори з Ліваном "під вогнем".

Однак друге джерело сказало, що Нетаньяху може погодитися на коротку тактичну паузу в авіаударах.

Також Axios повідомило, що, як очікується, наступного тижня прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам відвідає Вашингтон і зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо. Це буде перший двосторонній візит високопоставленого чиновника Лівану до Вашингтона з моменту приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

Ліван залишився без перемир'я

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп днями оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. У Пакистані заявляли, що припинення вогню поширюється на всі країни Близького Сходу, проте Нетаньяху заперечував це.

З цієї причини навіть після початку перемир'я, територія Лівану так і продовжувала обстрілюватися. У рамках домовленостей зі США, Іран відкрив Ормузьку протоку, але після атаки на Ліван Тегеран вирішив закрити водний прохід.

Пізніше, після чергових бомбардувань Біньямін Нетаньяху заявив про намір почати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир і роззброїти "Хезболлу".

Новини
Аналітика
