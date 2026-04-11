Ліван і США просять Ізраїль призупинити атаки по "Хезболлі", - Axios

Уряд Лівану та адміністрація Трампа звернулися до Ізраїлю з проханням "призупинити" атаки проти Хезболли до того, як почнуться переговори між Ізраїлем і Ліваном наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, наступ Ізраїлю в Лівані став каменем спотикання в переговорах між США та Іраном. Зокрема, Тегеран стверджує, що Ізраїль порушує режим припинення вогню. США ж заперечують, що Ліван входив в угоду про двотижневе перемир'я, але закликали Ізраїль до деескалації.

При цьому США, уряд Лівану та Ізраїль не хочуть диктувати будь-які умови в Лівані, які могли б допомогти іранській маріонетці - "Хезболлі".

У Бейруті кажуть, що будь-яке припинення вогню має бути результатом переговорів між Ізраїлем та урядом Лівану. Деякі чиновники Ізраїлю згодні з цим і вважають, що в інтересах їхньої країни оголосити "паузу" в контексті переговорів із ліванським урядом.

Axios пише, що уряд Лівану через посередників США звернувся до Ізраїлю з проханням зробити "жест" перед зустріччю у вівторок і "призупинити" авіаудари по країні.

Зокрема, ліванці запропонували ізраїльтянам повернутися до умов угоди про припинення вогню від листопада 2024 року, і завдавати ударів тільки в разі загроз з боку "Хезболли".

Джерела кажуть, що США підтримують прохання Лівану і закликають і Ізраїль прийняти його. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає цей запит, але поки що не ухвалив рішення.

Але видання додає, що згода на припинення вогню була б політично проблематичною для Нетаньяху. Уряд цієї країни волів би вести переговори з Ліваном "під вогнем".

Однак друге джерело сказало, що Нетаньяху може погодитися на коротку тактичну паузу в авіаударах.

Також Axios повідомило, що, як очікується, наступного тижня прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам відвідає Вашингтон і зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо. Це буде перший двосторонній візит високопоставленого чиновника Лівану до Вашингтона з моменту приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.