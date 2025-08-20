"Це неприйнятно": у США заявили, що Індія наживається на закупівлях нафти з РФ

Мита США проти Індії за купівлю російської нафти

Як відомо, президент США Дональд Трамп цього місяця оголосив додаткові 25% тарифи на індійські товари через закупівлі російської нафти. Загалом після його приходу до влади обсяг додаткових тарифів зріс до 50%.

Трамп вважає, що такі дії мають посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, аби він погодився на переговори щодо завершення війни в Україні.

Раніше заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Індія фінансує війну Росії проти України.

Згодом Індія відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.