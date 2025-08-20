UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Це неприйнятно": у США заявили, що Індія наживається на закупівлях нафти з РФ

Фото: у США заявили, що Індія наживається на закупівлях нафти з РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія значно збільшила закупівлі російської нафти під час війни в Україні та наживається на її перепродажі. Вашингтон вважає таку ситуацію неприйнятною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, нині частка російської нафти в імпорті Індії сягає 42%, тоді як до війни вона становила менш як 1%. Для порівняння, Китай, який є давнім покупцем, збільшив закупівлі з 13% до 16%.

"Індія просто наживається. Вони перепродають. Те, що я називаю індійським арбітражем - купівля дешевої російської нафти і подальший продаж її продуктів - це неприйнятно", - наголосив Бессент.

Мита США проти Індії за купівлю російської нафти

Як відомо, президент США Дональд Трамп цього місяця оголосив додаткові 25% тарифи на індійські товари через закупівлі російської нафти. Загалом після його приходу до влади обсяг додаткових тарифів зріс до 50%.

Трамп вважає, що такі дії мають посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, аби він погодився на переговори щодо завершення війни в Україні.

Раніше заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Індія фінансує війну Росії проти України.

Згодом Індія відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.

Сполучені Штати АмерикиІндіяНефть