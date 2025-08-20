RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Это неприемлемо": в США заявили, что Индия наживается на закупках нефти из РФ

Фото: в США заявили, что Индия наживается на закупках нефти из РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия значительно увеличила закупки российской нефти во время войны в Украине и наживается на ее перепродаже. Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, сейчас доля российской нефти в импорте Индии достигает 42%, тогда как до войны она составляла менее 1%. Для сравнения, Китай, который является давним покупателем, увеличил закупки с 13% до 16%.

"Индия просто наживается. Они перепродают. То, что я называю индийским арбитражем - покупка дешевой российской нефти и последующая продажа ее продуктов - это неприемлемо", - подчеркнул Бессент.

 

Как известно, президент США Дональд Трамп в этом месяце объявил дополнительные 25% тарифы на индийские товары из-за закупок российской нефти. Всего после его прихода к власти объем дополнительных тарифов вырос до 50%.

Трамп считает, что такие действия должны усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он согласился на переговоры по завершению войны в Украине.

Ранее заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер заявлял, что Индия финансирует войну России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИндияНафта