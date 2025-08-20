"Это неприемлемо": в США заявили, что Индия наживается на закупках нефти из РФ

По его словам, сейчас доля российской нефти в импорте Индии достигает 42%, тогда как до войны она составляла менее 1%. Для сравнения, Китай, который является давним покупателем, увеличил закупки с 13% до 16%.

"Индия просто наживается. Они перепродают. То, что я называю индийским арбитражем - покупка дешевой российской нефти и последующая продажа ее продуктов - это неприемлемо", - подчеркнул Бессент.