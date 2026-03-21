"Це наші власні санкції": Сибіга заявив, що атаки на об'єкти в РФ лише зростатимуть

Стратегія глибоких ударів

За словами міністра, масштаби та вплив українських атак на території держави-агресора постійно зростають. Це є свідомою стратегією, спрямованою на знищення джерел терору безпосередньо в місцях їхнього розташування.

Українські можливості тепер дозволяють вражати цілі на відстані тисяч кілометрів. Сибіга наголосив, що така кампанія є "розумною, ефективною та стратегічно виваженою".

"Це наші власні, українські санкції проти російської військової машини, і ми не збираємося їх послаблювати", - підкреслив очільник МЗС.

Наслідки для агресора

Міністр зазначив, що російське керівництво вже визнає відсутність безпечних місць у країні. Війна, розв'язана Кремлем, повертається на територію Росії, і інтенсивність атак лише посилюватиметься.

"Чим довше Москва відмовлятиметься припинити цю безглузду війну, в якій вона не має жодних шансів виграти, тим гірше для неї буде", - додав Андрій Сибіга.