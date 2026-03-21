"Это наши собственные санкции": Сибига заявил, что атаки на объекты в РФ будут только расти

20:30 21.03.2026 Сб
2 мин
Если до сих пор это выглядело как ответ, то теперь это может перерасти в совершенно другой уровень действий
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Украина продолжит наращивать интенсивность ударов по военным объектам в глубине России для ослабления ее террористического потенциала.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Читайте также: "РФ не вывезет эту войну": в ЦПД объяснили, почему удары по ВПК являются решающими

Стратегия глубоких ударов

По словам министра, масштабы и влияние украинских атак на территории государства-агрессора постоянно растут. Это является сознательной стратегией, направленной на уничтожение источников террора непосредственно в местах их расположения.

Украинские возможности теперь позволяют поражать цели на расстоянии тысяч километров. Сибига отметил, что такая кампания является "разумной, эффективной и стратегически взвешенной".

"Это наши собственные, украинские санкции против российской военной машины, и мы не собираемся их ослаблять", - подчеркнул глава МИД.

Последствия для агрессора

Министр отметил, что российское руководство уже признает отсутствие безопасных мест в стране. Война, развязанная Кремлем, возвращается на территорию России, и интенсивность атак будет только усиливаться.

"Чем дольше Москва будет отказываться прекратить эту бессмысленную войну, в которой она не имеет никаких шансов выиграть, тем хуже для нее будет", - добавил Андрей Сибига.

Удары по тылу и объектам РФ

Напомним, Украина систематически наносит удары по военным и стратегическим объектам агрессора. Так, 21 марта Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, который обеспечивал горючим российскую армию.

Кроме того, 19 марта неизвестные дроны атаковали зенитно-ракетный полк оккупантов в Севастополе на мысе Фиолент.

Также в Центре противодействия дезинформации объяснили, что удары по российскому ВПК являются решающими, поскольку они создают дефицит боевых частей к ракетам и подрывают способность Кремля продолжать войну.

Больше по теме:
Российская ФедерацияАндрей СибигаВойна в УкраинеАтака дронов