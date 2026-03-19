Хвалене Путіним ППО не впоралося: в окупованому Криму вибухи на військових об'єктах РФ

01:50 19.03.2026 Чт
Невідомі дрони атакували зенітно-ракетний полк (ЗРП) у Севастополі, на мисі Фіолент
aimg Маловічко Юлія
Фото: мис Філолент у Севастополі (з відкритих джерел)

Невідомі дрони атакували окупований Крим вночі 19 березеня. В результаті постраждав зенітно- ракетний полк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSiNT канал "Кримский ветер".

Відомо, що бойові дрони вдарили по окупованому Севастополю, мису Фіолент, де зосереджений ЗРП росіян. До того ж виявилось, що ППО окупантів "Панцир" не спрацювало на численні прольоти безпілотників.

"Ще в районі парку Перемоги та ТЦ "Метро" у Севастополі чути проліт добрих дронів", - йдеться в одному з пабліків.

У русі "АТЕШ" допускають, що удар також був нанесений по 475 центру РЕБ Чорноморського флоту РФ.

Як виявилось, на Фіоленті багато цілей: дивізіон 12-го ракетного полку, полк РЕБ, частина радіотехнічної розвідки та радіолокаційна рота, повідомив "Крымский ветер".

Над бухтою Омега нарахували 9 дронів з перервою в 5 хвилин.

Також підписники у пабліках повідомили про вибухи у Феодосії, поки детальної інформації немає.

Удари по Криму

Нагадаємо, напередодні "примари" ГУР уразили новітню радіолокаційну станцію "Валдай" російської армії у тимчасово окупованому Криму.

Також днями раніше повідомлялось, що українська розвідка вивела з ладу два російські військові судна, які забезпечували доставку зброї та техніки через Керченську протоку.

Ще ми писали, що Сили оборони України уразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.

Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
