Хвалене Путіним ППО не впоралося: в окупованому Криму вибухи на військових об'єктах РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSiNT канал "Кримский ветер".

Відомо, що бойові дрони вдарили по окупованому Севастополю, мису Фіолент, де зосереджений ЗРП росіян. До того ж виявилось, що ППО окупантів "Панцир" не спрацювало на численні прольоти безпілотників.

"Ще в районі парку Перемоги та ТЦ "Метро" у Севастополі чути проліт добрих дронів", - йдеться в одному з пабліків.

У русі "АТЕШ" допускають, що удар також був нанесений по 475 центру РЕБ Чорноморського флоту РФ.

Як виявилось, на Фіоленті багато цілей: дивізіон 12-го ракетного полку, полк РЕБ, частина радіотехнічної розвідки та радіолокаційна рота, повідомив "Крымский ветер".

Над бухтою Омега нарахували 9 дронів з перервою в 5 хвилин.

Також підписники у пабліках повідомили про вибухи у Феодосії, поки детальної інформації немає.