МЗС України викликало "на килим" угорського посла через заборону для "Мадяра"

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини та вручило йому ноту протесту через заборону на в'їзд для командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, яку запровадив Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків. Ми закликаємо Угорщину й надалі утримуватися від недружніх дій та натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна, як і раніше, готова", - написав Сибіга.

Сибіга повідомив, що угорського посла викликали до МЗС, де вручили йому ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні.

Угорщина проти "Мадяра"

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Угорщина заборонила в'їзд одному з командирів ЗСУ через удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, цьому офіцеру нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

Пізніше стало відомо, що командир ЗСУ, якому заборонили в'їзд - це командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді за позивним "Мадяр". Інформацію підтвердили у прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Сам Бровді висміяв Будапешт, відреагувавши на "обмеження" проти нього. Орбана він назвав "танцюристом на кістках", а проросійську угорську владу звинуватив в тому, що її руки у крові цивільних українців.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський обурився та наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський демонстративно запросив "Мадяра" відвідати Польщу.