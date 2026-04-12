Британія не братиме участі в американській блокаді Ормузької протоки, - Sky News

21:45 12.04.2026 Нд
Яку мету має Британія щодо протоки?
aimg Едуард Ткач
Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (president.gov.ua)

У Великій Британії заявили, що не братимуть участі в блокаді Ормузької протоки, яку анонсував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Читайте також: Це буде корисним: у Британії хотіли б бачити Україну на сторожі Близького Сходу

"Ми продовжуємо підтримувати свободу судноплавства і відкриття Ормузької протоки, що вкрай необхідно для підтримання світової економіки і зниження вартості життя в країні", - сказав виданню представник британського уряду.

Він додав, що країна не братиме участі в американській блокаді протоки, а також заявив, що стягування плати за прохід через водний шлях є неприпустимим.

"Ми в терміновому порядку працюємо з Францією та іншими партнерами над створенням широкої коаліції для захисту свободи судноплавства", - повідомило джерело.

Як відомо, сьогодні Дональд Трамп заявив, що Британія направляє тральщики, щоб допомогти очистити протоку від морських мін Ірану. За даними Sky News, Лондон уже має в цьому регіоні системи пошуку мін.

Провал переговорів і блокада Ормузької протоки

Нагадаємо, що з 11 на 12 квітня в Пакистані пройшли багатогодинні переговори між США та Іраном про припинення війни. Однак за їхніми підсумками віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що сторони так і не досягли угоди.

Уже сьогодні вдень Дональд Трамп охарактеризував переговори як хороші. За його словами, сторони узгодили багато питань, однак відмова Ірану від ядерних амбіцій фактично це все перекреслює.

На цьому тлі Трамп заявив, що американський флот починає блокування Ормузької протоки. Він наголосив, що жоден корабель не зможе як увійти, так і вийти.

100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій