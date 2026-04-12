Британія не братиме участі в американській блокаді Ормузької протоки, - Sky News

У Великій Британії заявили, що не братимуть участі в блокаді Ормузької протоки, яку анонсував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ми продовжуємо підтримувати свободу судноплавства і відкриття Ормузької протоки, що вкрай необхідно для підтримання світової економіки і зниження вартості життя в країні", - сказав виданню представник британського уряду.

Він додав, що країна не братиме участі в американській блокаді протоки, а також заявив, що стягування плати за прохід через водний шлях є неприпустимим.

"Ми в терміновому порядку працюємо з Францією та іншими партнерами над створенням широкої коаліції для захисту свободи судноплавства", - повідомило джерело.

Як відомо, сьогодні Дональд Трамп заявив, що Британія направляє тральщики, щоб допомогти очистити протоку від морських мін Ірану. За даними Sky News, Лондон уже має в цьому регіоні системи пошуку мін.