Трамп заявив про завершення війни проти Ірану, - Fox News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram журналістки Fox News Марії Бартіромо.

За словами Бартіромо, президент США, відповідаючи на питання, чи закінчилася війна в Ірані, зазначив, що вона справді вже завершилась.

"Я щойно поспілкувалася з президентом. Він багато говорив про економіку, про війну з Іраном, про НАТО. Одну його фразу наведу окремо. Я сказала йому: " ви весь час говорите про цю війну так, ніби вона вже в минулому. Вона вже закінчилася?" Він відповів: "Вона закінчилася", зазначила журналістка Fox News.

Завершення конфлікту на Близькому Сході

Нагадаємо, двотижневе перемир’я між США та Іраном, укладене за посередництва Пакистану, виявилося крихким.

Переговори в Ісламабаді про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги – відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил. Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів, яка розпочнеться 13 квітня.

За його словами, "легко вразити" водоопріснювальні станції та електростанції Ірану. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.