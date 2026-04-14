Гроші за удари: Іран виставив рахунок сусідам за операцію США та Ізраїля

Іран висунув вимогу про виплату компенсацій п’яти арабським країнам через їхню ймовірну роль у військовій операції США та Ізраїлю. Тегеран звинувачує сусідів у пособництві "агресії" та порушенні міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Відповідний документ нібито вже передали генсеку ООН Антоніу Гутеррешу. З листа постійного представника Ірану при ООН Аміра Саїда Іравані, копія якого опинилася у розпорядженні ЗМІ, став відомий список цих країн.

Претензії Ісламської Республіки стосуються ключових гравців регіону. Тегеран вважає, що ці держави стали плацдармом для ворожих ударів.

До списку країн, від яких вимагають гроші, потрапили:

Бахрейн (який зараз головує в Радбезі ООН);

Саудівська Аравія;

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ);

Катар;

Йорданія.

Іран наполягає на повному відшкодуванні руйнувань після ударів Ізраїля та США. При цьому Тегеран не просто звинувачує сусідів у наданні території. Дипломати говорять про пряму участь у бойових діях.

"Королівство Бахрейн, Королівство Саудівська Аравія, Держава Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Хашимітське Королівство Йорданія повинні здійснити повне відшкодування збитків Ісламській Республіці Іран, включаючи компенсацію за весь матеріальний і моральний збиток, понесений у результаті їхніх міжнародно-протиправних дій", - йдеться у тексті листа.

Амір Саїд Іравані пояснив, що ці держави дозволили використовувати свою інфраструктуру для "незаконних збройних нападів". Він стверджує, що цілі були цивільними.

Тегеран конкретизував свою позицію звинувативши ці п'ять країн у:

наданні територій для зльоту авіації та пуску ракет;

сприяння логістиці сил США та Ізраїлю.

вчиненні "Акту агресії" з точки зору міжнародного права.

Арабські столиці відкидають усі закиди. Країни Перської затоки та Йорданія офіційно заперечують свою причетність й стверджують, що діяли виключно у власних інтересах безпеки.

Особливість ситуації ще й у тому, що Бахрейн зараз очолює Раду Безпеки ООН. Саме йому доведеться розглядати скаргу на самого себе, що створює безпрецедентний дипломатичний казус.