"Це інший футбол!" Забарний вразив Париж і тренера ПСЖ у своєму дебютному матчі

Понеділок 18 серпня 2025 09:41
"Це інший футбол!" Забарний вразив Париж і тренера ПСЖ у своєму дебютному матчі
Автор: Катерина Урсатій

Український захисник Ілля Забарний вперше зіграв у складі французького "Парі Сен-Жермен" після свого переходу з англійського "Борнмута". Центральний захисник провів на полі весь матч першого туру Ліги 1, де його нова команда здобула перемогу.

Про дебют українця повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMC Sport.

Українець дебютував за ПСЖ

Ілля Забарний офіційно приєднався до французького клубу у вівторок, 12 серпня. Попри це, він не брав участі в поєдинку за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", але вже у першому турі чемпіонату Франції вийшов на поле у стартовому складі.

Українець провів на полі весь матч. Хоча на початку гри були деякі помилки, ПСЖ зумів виграти з мінімальним рахунком 1:0.

Забарний у цій грі відзначився одним виносом м’яча та одним перехопленням. Також він продемонстрував високу точність передач - 62 точні паси з 65, що становить 95%.

Забарний прокоментував свій дебют

Після гри Ілля поділився своїми враженнями від дебюту у складі парижан. Захисник зазначив, що стиль гри ПСЖ значно відрізняється від того, до якого він звик у "Борнмуті".

"Це, безумовно, інший футбол, але мені сподобалося. Я обожнюю грати в командах, які володіють м’ячем. Отримав величезне задоволення і почувався досить добре. Вболівальники були поруч, і це дуже цінно. Вони не переставали співати. Ми відчували їхню підтримку протягом усього матчу", - зазначає Забарний.

Він також додав, що попри невеликий час, проведений у команді, він вже відчуває підтримку своїх нових одноклубників.

"Я ще не так давно знайомий зі своїми новими одноклубниками, але це неймовірні гравці. Дуже щасливий бути тут з командою, адже всі намагаються допомагати мені щодня", - сказав українець.

Реакція наставника ПСЖ на гру Забарного

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке також залишився задоволений дебютом українського захисника. Він високо оцінив його навички.

"Його технічні та фізичні можливості є ідеальними для стилю гри, який мені подобається. Він комфортно почувається з м'ячем. Без нього він, зазвичай, його відбирає. Забарний провів хороший матч", - заявив іспанський наставник, слова якого наводить "Le Parisien".

Наразі ПСЖ посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи три очки після першого туру. Наступну гру команда Іллі Забарного проведе у п'ятницю, 22 серпня, проти "Анже".

Раніше ми писали, що український захисник може опинитися в непростій ситуації через співіснування з російським воротарем Матвієм Сафоновим.

Також читайте про топ-10 найдорожчих трансферів українців після переходу Забарного у ПСЖ.

Україна ПСЖ Футбол
