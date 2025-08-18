"Это другой футбол!" Забарный впечатлил Париж и тренера ПСЖ в своем дебютном матче

Украинский защитник Илья Забарный впервые сыграл в составе французского "Пари Сен-Жермен" после своего перехода из английского "Борнмута". Центральный защитник провел на поле весь матч первого тура Лиги 1, где его новая команда одержала победу.

Украинец дебютировал за ПСЖ

Илья Забарный официально присоединился к французскому клубу во вторник, 12 августа. Несмотря на это, он не участвовал в поединке за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", но уже в первом туре чемпионата Франции вышел на поле в стартовом составе.

Украинец провел на поле весь матч. Хотя в начале игры были некоторые ошибки, ПСЖ сумел выиграть с минимальным счетом 1:0.

Забарный в этой игре отметился одним выносом мяча и одним перехватом. Также он продемонстрировал высокую точность передач - 62 точных паса из 65, что составляет 95%.

Забарный прокомментировал свой дебют

После игры Илья поделился своими впечатлениями от дебюта в составе парижан. Защитник отметил, что стиль игры ПСЖ значительно отличается от того, к которому он привык в "Борнмуте".

"Это, безусловно, другой футбол, но мне понравилось. Я обожаю играть в командах, которые владеют мячом. Получил огромное удовольствие и чувствовал себя достаточно хорошо. Болельщики были рядом, и это очень ценно. Они не переставали петь. Мы чувствовали их поддержку на протяжении всего матча", - отмечает Забарный.

Он также добавил, что несмотря на небольшое время, проведенное в команде, он уже чувствует поддержку своих новых одноклубников.

"Я еще не так давно знаком со своими новыми одноклубниками, но это невероятные игроки. Очень счастлив быть здесь с командой, ведь все стараются помогать мне каждый день", - сказал украинец.

Реакция наставника ПСЖ на игру Забарного

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике также остался доволен дебютом украинского защитника. Он высоко оценил его навыки.

"Его технические и физические возможности являются идеальными для стиля игры, который мне нравится. Он комфортно чувствует себя с мячом. Без него он, обычно, его отбирает. Забарный провел хороший матч", - заявил испанский наставник, слова которого приводит "Le Parisien".