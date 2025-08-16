У ПСЖ шукають шляхи взаємодії Забарного з росіянином: про продаж вже не йдеться

Український захисник Ілля Забарний, який цього літа приєднався до паризького ПСЖ, може зіткнутися з непростою ситуацією у команді. Мова йде про його співіснування з російським воротарем Матвієм Сафоновим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L’Еquipe .

Політичний контекст у роздягальні

Повномасштабна війна Росії проти України може вплинути на внутрішню атмосферу французького клубу. Від моменту офіційного оголошення трансферу Забарного спостерігачі звернули увагу на деталі, що свідчать про чутливість ситуації.

Зокрема, українець підписався на всіх партнерів по ПСЖ у соцмережах, окрім Сафонова.

Illia Zabarnyi followed all PSG players except Safonov pic.twitter.com/pPOwCd80TK — Ꭲɑʏᴏ⁣ (@TayoPSG) August 12, 2025

Експерти наголошують, що цей крок навряд чи був випадковим і відображає позицію захисника, який не може ігнорувати думку своїх співвітчизників навіть у футбольному середовищі.

Ситуація із воротарями

Сафонов, попри конкуренцію та активний ротаційний підхід у воротарській лінії парижан, планує залишатися у команді. Розмови про його можливий продаж припинились після того, як ПСЖ залишив основний голкіпер – італієць Джанлуїджі Доннарумма.

Тепер, якщо Люка Шевальє, якого придбали на заміну італійцю, втратить довіру тренерського штабу, у воротах може з'явитися росіянин. Питання взаємодії між ним і Забарним ризикує вийти за межі спортивної площини.

Що далі

Як зазначає французький ЗМІ, поведінка двох гравців буде під пильною увагою як уболівальників, так і медіа. Атмосфера у роздягальні ПСЖ може стати одним із найобговорюваніших сюжетів нового сезону.