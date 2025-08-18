"Це хороший сигнал": Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом та Путіним
Президент України Володимир Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Зеленський вважає, що обговорення тристоронньої зустрічі - це "хороший сигнал".
Президент наголосив на бажанні зупинити війну Росії проти України.
"І ми залучаємо американських та європейських партнерів, щоб вони зробили все можливе для цього. Ми покладаємося і цінуємо потужних, сильних людей. Таких як, наприклад, президент Трамп. Щоб вони знайшли дипломатичний шлях закінчення цієї війни. Ми очікуємо тристоронньої зустрічі", - зазначив він.
Тристороння зустріч
Нагадаємо, за словами президента США Дональда Трампа, його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише в разі, якщо переговори між ним Зеленським сьогодні пройдуть успішно.
Водночас, як відомо, європейські дипломати вже підбирають майданчик для потенційної тристоронньої зустрічі.
Також нагадаємо, що Трамп і Путін провели переговори 15 серпня на Алясці.
Серед можливих вимог російського диктатора - визнання окупованих українських територій "російськими" в обмін на відведення військ з інших напрямків. Водночас територіальні питання планують обговорювати лише за участі Зеленського на наступних перемовинах.
Раніше вже повідомлялося, що Зеленський готовий долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться.