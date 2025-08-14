ua en ru
Європа активно шукає місця для можливої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News

Четвер 14 серпня 2025 14:11
Європа активно шукає місця для можливої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News Фото: Європа активно шукає місця для можливої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейські союзники шукають можливі місця для проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Союзники "активно" оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела в ЄС.

Зазначається, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як пройде саміт Трампа та Путіна на Алясці, але союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі.

"Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень", - йдеться у статті Sky News.

За інформацією видання, Зеленський раніше пропонував у якості місця зустрічі Рим, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву, як більш нейтральну локацію.

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив про заплановану зустріч із Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

Під час зустрічі Путін може висунути Трампу умову – визнання окупованих українських територій частиною РФ в обмін на виведення військ з інших регіонів.

Також американський лідер підкреслив, що переговори стосовно територіальних питань будуть відбуватися лише за присутності Володимира Зеленського під час подальшої зустрічі.

При цьому у випадку результативних переговорів, наприкінці наступного тижня може пройти тристороння зустріч, в якій також візьмуть участь як Путін, так і Зеленський.

За даними джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

Володимир Зеленський Дональд Трамп
