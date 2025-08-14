Європа активно шукає місця для можливої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News
Європейські союзники шукають можливі місця для проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Союзники "активно" оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела в ЄС.
Зазначається, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як пройде саміт Трампа та Путіна на Алясці, але союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі.
"Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень", - йдеться у статті Sky News.
За інформацією видання, Зеленський раніше пропонував у якості місця зустрічі Рим, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву, як більш нейтральну локацію.
Переговори Трампа і Путіна
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив про заплановану зустріч із Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.
Під час зустрічі Путін може висунути Трампу умову – визнання окупованих українських територій частиною РФ в обмін на виведення військ з інших регіонів.
Також американський лідер підкреслив, що переговори стосовно територіальних питань будуть відбуватися лише за присутності Володимира Зеленського під час подальшої зустрічі.
При цьому у випадку результативних переговорів, наприкінці наступного тижня може пройти тристороння зустріч, в якій також візьмуть участь як Путін, так і Зеленський.
За даними джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі.