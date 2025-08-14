Європа активно шукає місця для можливої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Союзники "активно" оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела в ЄС.

Зазначається, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як пройде саміт Трампа та Путіна на Алясці, але союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі.

"Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень", - йдеться у статті Sky News.

За інформацією видання, Зеленський раніше пропонував у якості місця зустрічі Рим, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву, як більш нейтральну локацію.