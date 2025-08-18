"Это хороший сигнал": Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом и Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Зеленский считает, что обсуждение трехсторонней встречи - это "хороший сигнал".
Президент подчеркнул желание остановить войну России против Украины.
"И мы привлекаем американских и европейских партнеров, чтобы они сделали все возможное для этого. Мы полагаемся и ценим мощных, сильных людей. Таких как, например, президент Трамп. Чтобы они нашли дипломатический путь окончания этой войны. Мы ожидаем трехсторонней встречи", - отметил он.
Трехсторонняя встреча
Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится только в случае, если переговоры между ним и Зеленским сегодня пройдут успешно.
В то же время, как известно, европейские дипломаты уже подбирают площадку для потенциальной трехсторонней встречи.
Также напомним, что Трамп и Путин провели переговоры 15 августа на Аляске.
Среди возможных требований российского диктатора - признание оккупированных украинских территорий "российскими" в обмен на отвод войск с других направлений. В то же время территориальные вопросы планируют обсуждать только при участии Зеленского на следующих переговорах.
Ранее уже сообщалось, что Зеленский готов присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится.