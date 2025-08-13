ua en ru
Чи готовий Зеленський до тет-а-тет з Путіним: що кажуть джерела РБК-Україна

Середа 13 серпня 2025 23:43
Чи готовий Зеленський до тет-а-тет з Путіним: що кажуть джерела РБК-Україна Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне джерело.

На питання про те, чи готовий Зеленський до зустрічі тет-а-тет з Путіним, поінформований співрозмовник РБК-Україна зазначив: "Ми готові до будь-яких форматів, у нас проблем з цим нема. То Путін не дуже".

На запитання про те, чого офіційний Київ чекає від зустрічі Трампа і Путіна, джерело зазначило, що "для нас головне на Алясці - припинення вогню".

Саміт на Алясці

15 серпня президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі, штат Аляска.

Центральною темою саміту стане припинення вогню між Україною та Росією.

У випадку результативних переговорів, наприкінці тижня Трамп готовий провести тристоронню зустріч, в якій також візьмуть участь Путін і Зеленський.

Видання The Guardian зазначило, що троє лідерів розглядають зустріч в Європі або на Близькому Сході.

