ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Це бумеранг": Мельник жорстко відповів Небензі на скарги про атаку на Москву

22:47 19.05.2026 Вт
2 хв
Дипломат порадив Небензі припинити жалітися на страждання росіян
aimg Марія Науменко
"Це бумеранг": Мельник жорстко відповів Небензі на скарги про атаку на Москву Фото: постійний представник України при ООН Андрій Мельник (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що атаки по території Росії є відповіддю на агресію Кремля проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мельника під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.

Читайте також: Понад 700 залпів за раз: "Мадяр" розкрив, чим Кремль прикриває Москву

Мельник відповів представнику РФ Василю Небензі, який скаржився на масовану атаку по Москві 17 травня.

"Припиніть жалітися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, це бумеранг, який вона отримує, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє дуже боляче", - заявив український дипломат.

Він наголосив, що Україна не завдає ударів по цивільних об’єктах.

"Ніколи ми не націлюємося на цивільних. Ми лише знищуємо військові об'єкти повністю відповідно до Міжнародного гуманітарного права і його положень", - підкреслив він.

Він також закликав країни-члени ООН посилити санкції проти Росії та перекрити постачання західних компонентів для російських ракет.

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після російського обстрілу 14 травня, внаслідок якого, зокрема, у Києві загинули 24 людини.

Удари по Москві

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.

У Міноборони України заявили, що Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська" та низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки для російського ВПК.

У СБУ також повідомили про удари по нафтопереробній станції "Володарське" і заводу "Ангстрем", який виробляє напівпровідники для оборонної промисловості РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ООН Російська Федерація Москва Україна
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі