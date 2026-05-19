"Це бумеранг": Мельник жорстко відповів Небензі на скарги про атаку на Москву

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що атаки по території Росії є відповіддю на агресію Кремля проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мельника під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.

Мельник відповів представнику РФ Василю Небензі, який скаржився на масовану атаку по Москві 17 травня.

"Припиніть жалітися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, це бумеранг, який вона отримує, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє дуже боляче", - заявив український дипломат.

Він наголосив, що Україна не завдає ударів по цивільних об’єктах.

"Ніколи ми не націлюємося на цивільних. Ми лише знищуємо військові об'єкти повністю відповідно до Міжнародного гуманітарного права і його положень", - підкреслив він.

Він також закликав країни-члени ООН посилити санкції проти Росії та перекрити постачання західних компонентів для російських ракет.

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після російського обстрілу 14 травня, внаслідок якого, зокрема, у Києві загинули 24 людини.

Удари по Москві

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.