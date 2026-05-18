Понад 700 залпів за раз: "Мадяр" розкрив, чим Кремль прикриває Москву

Після масованої атаки безпілотників на Москву командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі російської системи ППО та заявив про її вразливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За словами "Мадяра", після атаки російська влада намагається зберігати "інформаційний блекаут", поєднуючи цензуру з демонстрацією "нормальності". Він також іронічно висловився щодо реакції Кремля на удари по російській столиці.

"Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня", - прокоментував він.

Командувач СБС заявив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/С2".

За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет.

"Велич імперії закінчується там, де починається проста математика системного глибинного ураження", - написав Бровді.

Він також заявив про намір України й надалі нарощувати можливості далекобійних ударів та подякував підрозділам СБС, ССО, СБУ і ГУР, які брали участь в операціях глибинного ураження.