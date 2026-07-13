Це буде ціллю Росії: у Раді зброярів пояснили, як захистити виробництво Patriot

Майбутнє виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні стане однією з пріоритетних цілей для російських атак, проте оборонна промисловість уже навчилася працювати в умовах постійних ракетних ударів.

Як керувати ризиками та захистити виробництво

За словами Федірка, наявні загрози не означають, що Україні потрібно відмовлятися від цього проєкту. Головне завдання зараз - не заперечувати ризики, а ефективно управляти ними.

Для безпеки процесу Федірко радить дотримуватися кількох правил:

в Україні не повинно бути одного великого заводу, втрата якого здатна повністю зупинити процес;

увесь виробничий цикл необхідно розподілити між кількома різними майданчиками;

критично важливі операції мають дублюватися, а компоненти - зберігатися у захищених сховищах, щоб забезпечити можливість швидко відновити роботу у разі надзвичайної ситуації.

Етапи інтеграції та вимоги США

На початковому етапі Україна може отримувати найбільш технологічно чутливі компоненти від американських або європейських партнерів. Безпосередньо на українських майданчиках відбуватимуться інтеграція, фінальна збірка та тестування систем. Надалі планується поступове нарощування власної частки у виробництві.

"Певний ризик існує і для західних виробників через можливість ураження обладнання або витоку технологій. Саме тому безпека виробництва, захист документації та контроль доступу будуть одними з головних умов американської сторони", - підкреслив Федірко.