ЦАХАЛ "відповість" Ірану за порушення режиму припинення вогню, - Кац

Міністерство оборони Ізраїля доручило ЦАХАЛу завдати ударів по "об'єктах режиму" в центрі Тегерана через порушення Іраном перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , яке цитує міністра оборони Ізраїля Ісраеля Каца.

Sky News додає, що наразі незрозуміло, чи має Кац на увазі ракети, які були виявлені на півночі Ізраїля після оголошення перемир'я , чи більш ранню атаку Ірану.

За словами Каца, він доручив військовим "рішуче відповісти на порушення Іраном перемир'я інтенсивними ударами по об'єктах режиму в центрі Тегерана".

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня ЦАХАЛ розпочав операцію "Левиний народ" в рамках якої атакував авіацією військові та ядерні об'єкти Ізраїля. Тоді ж під час атаки загинули високопоставлені військові та спеціалісти, які працювали над ядерною програмою Ірану.

З того часу обидві країни обмінювались щодня обстрілами.

22 червня у конфлікт втрутились Сполучені Штати Америки (США), атакувавши протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Тегеран, своєю чергою, атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.

Сьогодні ж, 24 червня, голова Білого дому Дональд Трам заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль пожалівся на іранські ракети.

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