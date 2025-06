Іран завдав удару по найбільшій американській базі в Катарі: що відомо

Удар США по ядерних об'єктах в Ірані

22 червня Сполучені Штати завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. В операції застосували надпотужні протибункерні авіабомби, які перебувають на озброєнні виключно в армії США.

Особливо такі боєприпаси були необхідні для атаки на ядерний об'єкт у Фордо, розташований глибоко під товщею скель, де звичайне озброєння було б неефективним.

Того ж дня, у неділю, міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що внаслідок ударів іранська ядерна програма "була повністю знищена".

У відповідь представник іранського МЗС Есмаїл Багаї попередив, що Вашингтон "понесе відповідальність" за ці дії.

Для написання матеріалу використовувалися джерела: The New York Times, The Washington Post, соцмережа X, CNN.

