Після оголошеного Трампом перемир'я Іран запустив ракети по Ізраїлю

Системи протиповітряної оборони Ізраїлю виявили ракети, які були запущені з Ірану. Населення країни закликають перебувати в укритті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Ізраїлю.

!Деякий час тому IDF виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль. Системи протиповітряної оборони працюють, щоб перехопити загрозу", - сказано у повідомленні.

Населенню Ізраїля наказується сховатися в захищеному приміщенні і залишатися там до подальших розпоряджень.

"Покидати захищене приміщення дозволяється тільки за явною вказівкою. Продовжуйте дотримуватися інструкцій Командування тилу", - заявили у Збройних силах країни.

Зазначається, що наразі ВПС Ізраїлю вживають заходів щодо перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози.

Війна Ізраїлю та Ірану

Ізраїль 13 червня завдав ударів по військових об'єктах Ірану, знищивши системи протиповітряної оборони та пускові установки ракет. Унаслідок атаки також були ліквідовані деякі високопоставлені представники іранського керівництва.

22 червня до конфлікту долучилися США, здійснивши удари по ядерних об’єктах Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки американці використали високоточні протибункерні авіабомби, які є на озброєнні лише в армії США.