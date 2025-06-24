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ЦАХАЛ "ответит" Ирану за нарушение режима прекращения огня, - Кац

Вторник 24 июня 2025 11:49
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ЦАХАЛ "ответит" Ирану за нарушение режима прекращения огня, - Кац Фото: Исраэль Кац, глава Министерства обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Израиля поручило ЦАХАЛу нанести удары по "объектам режима" в центре Тегерана из-за нарушения Ираном перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, которое цитирует министра обороны Израиля Исраэля Каца.

По словам Каца, он поручил военным "решительно ответить на нарушение Ираном перемирия интенсивными ударами по объектам режима в центре Тегерана".

Sky News добавляет, что пока непонятно, имеет ли Кац в виду ракеты, которые были обнаружены на севере Израиля после объявления перемирия, или более раннюю атаку Ирана.

Война Израиля и Ирана

13 июня ЦАХАЛ начал операцию "Львиный народ" в рамках которой атаковал авиацией военные и ядерные объекты Израиля. Тогда же во время атаки погибли высокопоставленные военные и специалисты, которые работали над ядерной программой Ирана.

С тех пор обе страны обменивались ежедневно обстрелами.

22 июня в конфликт вмешались Соединенные Штаты Америки (США), атаковав противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран, в свою очередь, атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Сегодня же, 24 июня, глава Белого дома Дональд Трам заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, но позже Израиль пожаловался на иранские ракеты.

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