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Трюдо требует от Ирана компенсаций жертвам авиакатастрофы

Новости » В мире     12.01.2020 - 06:00
Трюдо требует от Ирана компенсаций жертвам авиакатастрофы
Иллюстративное фото (bundesregierung.de)

По словам Трюдо, Иран должен предоставить финансовую помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран должен выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета “Международных авиалиний Украины". Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РБК-Украина со ссылкой "Укрінформ".

Такк Трюдо ответил на вопрос о целесообразности выплат Ираном компенсаций за сбитый самолет.

“Этот аспект точно должен быть составляющей комплекса мер”, - сказал он.

Премьер Канады добавил, что семьи, которые потеряли своих близких в результате авиакатастрофы, испытывают значительные трудности.

“Я общался с несколькими семьями, и они совершенно опустошены из-за гибели близких. Кроме невероятной печали, они предстают и перед финансовыми сложностями, поэтому мы должны удостовериться, что эти семьи получат справедливость, которую заслуживают”, - подчеркнул Трюдо.

Напомним, Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу сбития самолета МАУ в Иране. В видеообращении глава государства пообещал вернуть тела всех погибших в катастрофе в Иране украинцев и пообещал, что все виновные будут наказаны.

Подчеркнем, сегодня власти Ирана признала сбитие украинского самолета. Оно произошло по ошибке.

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Новости Украины ИранавиакатастрофаДжастин Трюдо
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