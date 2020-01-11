В Иране признали, что украинский самолет был сбит из-за "человеческой ошибки"

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Глава МИД Ирана принес глубокие извинения

Украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины в Тегеране был случайно сбит в результате человеческой ошибки". Об этом заявил генштаб вооруженных сил Ирана, передает гостелерадиокомпания irib.

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", - указано в заявлении.

в своем Twitter глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал, что по предварительным выводам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана установлено, что к катастрофе привела "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США".

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - заявил глава иранского МИД.

Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что иранские военные могли перепутать украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ с враждебным американским объектом. В 6:15 утра в районе аэропорта в Тегеране американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности двух выпущенных ракет. После этого американские спутники зафиксировали инфракрасную вспышку. Это был взрыв.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.