Семьям погибших в катастрофе самолета в Иране выплатят по 200 тыс. гривен помощи

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также украинские дипломаты работают над получением компенсаций от иранской стороны

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в своем видеообращении.

Премьер заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией... Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших... Авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа", - отметил глава правительства.

Также он добавил, что украинские дипломаты работают над получением компенсаций от иранской стороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу сбивания самолета МАУ в Иране. В видеообращении глава государства пообещал вернуть тела всех погибших в катастрофе в Иране украинцев и пообещал, что все виновные будут наказаны.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский провел телефонный разговор с Рухани, во время которого они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев.

Добавим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов рассказал, что тела погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" украинцев вернут домой ориентировочно 20-21 января.

Подчеркнем, сегодня власти Ирана признали сбитие украинского самолета. Оно произошло по ошибке.