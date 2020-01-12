ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трюдо вимагає від Ірану компенсацій жертвам авіакатастрофи

Новини » В світі     12.01.2020 - 06:00
Трюдо вимагає від Ірану компенсацій жертвам авіакатастрофи
Ілюстративне фото (bundesregierung.de)

За словами Трюдо, Іран має надати фінансову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Іран повинен виплатити компенсації родинам жертв авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України". Про це він сказав на прес-конференції, передає РБК-Україна з посиланням "Укрінформ".

Так Трюдо відповів на питання про доцільність виплат Іраном компенсацій за збиття літака.

“Цей аспект точно повинен бути складовою комплексу заходів”, - сказав він.

Прем'єр Канади додав, що родини, які втратили своїх близьких унаслідок авіакатастрофи, відчувають значні труднощі.

“Я спілкувався із кількома родинами, й вони абсолютно спустошені через загибель близьких. Окрім неймовірного суму, вони постають й перед фінансовими складнощами, тож ми мусимо упевнитися, що ці родини отримають справедливість, на яку заслуговують”, - наголосив Трюдо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу збиття літака МАУ в Ірані. У відеозверненні глава держави пообіцяв повернути тіла всіх загиблих у катастрофі в Ірані українців і пообіцяв, що всі винні будуть покарані.

Підкреслимо, сьогодні влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.

Глава МЗС Ірану пообіцяв Євросоюзу належне розслідування авіакатастрофи літака МАУ Трамп заявив про про підтримку протестувальників в Ірані
Новини України ІранавиакатастрофаДжастин Трюдо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся