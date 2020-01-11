Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства записал видеообращение к украинцам после телефонного разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу атаки на самолет МАУ в Иране. Соответствующее видеообращение главы государства опубликовал Офис президента.

Звернення Володимира Зеленського до українців після телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. «У ці тяжкі дні я хочу сказати таке. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Всі винні будуть покарані», – звернення Володимира Зеленського до українців після телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. Опубліковано Офіс Президента України Субота, 11 січня 2020 р.

В видеообращении глава государства пообещал вернуть тела всех погибших в катастрофе в Иране украинцев и пообещал, что все виновные будут наказаны.

Президент обратился к согражданам после телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский провел телефонный разговор с Рухани, во время которого они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев. Так, Зеленский в ходе беседы подчеркнул, что тела украинцев должны вернуть на следующей неделе.

Так, Рухани полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных его страны. Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов рассказал, что тела погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" украинцев вернут домой ориентировочно 20-21 января.

Как писало РБК-Украина, в Иране протестующие требуют отставки верховного лидера из-за сбития самолета МАУ.

У субботу, 11 января, власти Ирана признали сбитие украинского самолета. Оно произошло по ошибке.