ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Труханову обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 18:11
UA EN RU
Труханову обрали запобіжний захід: що вирішив суд Фото: Геннадій Труханов (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Суд обрав колишньому меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також Труханова зобов'язали носити електронний браслет. Колишній міський голова Одеси повинен буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом щонайменше 60 днів.

Таким чином, суддя повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Підозра Труханову

Учора ввечері меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру у службовій недбалості через бездіяльність під час повені, що сталася 30 вересня.

За інформацією РБК-Україна, підозри у цій справі отримали також двоє його заступників і п’ятеро підлеглих.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Труханова заплановане на сьогодні, 29 жовтня.

Сьогодні у поліції уточнили, що серед фігурантів - колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

На основі зібраних доказів дев’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до загибелі людини). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Згідно із санкцією цієї статті, підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штрафом від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.

Потоп в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сильна негода призвела до загибелі щонайменше дев'яти людей та численних травм серед містян.

Детальніше про потоп в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

Хто такий Труханов

13 жовтня на сайті президента з’явилася петиція з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова громадянства України, яка менш ніж за добу набрала понад 25 тисяч підписів. Уже наступного дня Володимир Зеленський підписав указ про припинення його громадянства після підтвердження наявності російського паспорта, виданого у 2015 році.

Після цього Труханова достроково усунули з посади, а в Одесі створили міську військову адміністрацію. СБУ та прикордонна служба надали докази його російського громадянства, попри публічні заперечення самого Труханова.

Більше про Геннадія Труханова - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Національна поліція ДБР Генадій Труханов Офіс Генпрокурора
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні