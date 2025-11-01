Труханов під домашнім арештом, а Пентагон схвалив передачу Tomahawk: новини за 31 жовтня

Труханову обрали запобіжний захід: що вирішив суд
Суд обрав колишньому меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Також Труханова зобов'язали носити електронний браслет. Колишній міський голова Одеси повинен буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом щонайменше 60 днів.
Таким чином, суддя повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення.
Пентагон дав "зелене світло" на передачу Україні Tomahawk, але є нюанс
Міністерство оборони США схвалило передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Але поставки не почнуться, поки відповідне рішення не ухвалить президент Дональд Трамп.
За інформацією джерел CNN, Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив Білий дім про те, що постачання Tomahawk Україні не матиме негативного впливу на запаси США. Це відбулося задовго до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня.
Неназвані європейські чиновники розповіли CNN, що така оцінка Пентагону надихнула європейських союзників США. Вони вважали, що тепер у Вашингтона менше причин відмовляти в передачі Україні Tomahawk.
Джерела журналістів звернули увагу, що представники Пентагону обговорюють, як українські солдати зможуть пройти навчання і використовувати Tomahawk. Зараз є кілька оперативних питань, які необхідно вирішити.
ГУР контратакує росіян під Покровськом, щоб розблокувати логістику
Воїни Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.
За інформацією кореспондента The Economist Олівера Керролла, ГУР проводить "зухвалий контрнаступ" під Покровськом, щоб розблокувати ключові логістичні вузли.
Також він оприлюднив відео, на яких можна помітити висадку українських розвідників із вертольотів.
За словами кореспондента, це відбувається в районах, які, як стверджує Росія, перебувають під її контролем.
Джерела РБК-Україна в Силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність відео, які показав Керролл.
Ексглаву ДФС Насірова засудили до 6 років тюрми
Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Його засуджено до 6 років тюрми зі штрафом 17 тисяч гривень.
Насірова також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ та організаціях, повʼязаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки.
Суд ухвалив взяти Насірова під варту у залі суду.
ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська"
Українські воїни завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська". Для атаки використовувалися "Нептуни".
Як пояснили у ВМС, ці об'єкти забезпечували подачу електроенергії на військові підприємства регіону. Тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів.
Один з трьох російських "Орєшніків" знищили СБУ та ГУР в Капустиному Яру, - Малюк
Один із російських комплексів "Орєшнік" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.
"До цього ми жодного разу не озвучували, але коротко можемо сказати, що один із трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їх території - на Капустиному Яру - силами ГУР, СБУ і СЗР. Це була дуже успішна операція і вже пройшло багато часу", - заявив глава СБУ Василь Малюк.
За його словами, "знищення було стовідсоткове".
Він наголосив, що ця операція жодним чином не афішувалася. Про знищення “Орєшніка” доповідали виключно президенту України Володимиру Зеленському.
Також, за словами голови СБУ, про результати операції знали кілька президентів інших країн.
Четверо військових загинули у ДТП на Львівщині
У Львівській області сталася смертельна аварія, в якій загинули четверо військовослужбовців однієї з військових частин. Справу розслідує ДБР.
За попередньою інформацією, 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля "Nissan" з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Машина виїхала за межі проїзної частини та врізалася у вантажівку, яка стояла на місці.
Внаслідок аварії загинули водій та двоє пасажирів автомобіля "Nissan", а також пасажир вантажівки - військовий, який виходив із кабіни транспортного засобу.
Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин трагедії.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).