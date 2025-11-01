Труханов під домашнім арештом, а Пентагон схвалив передачу Tomahawk: новини за 31 жовтня

Труханову обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Суд обрав колишньому меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також Труханова зобов'язали носити електронний браслет. Колишній міський голова Одеси повинен буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом щонайменше 60 днів.

Таким чином, суддя повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Пентагон дав "зелене світло" на передачу Україні Tomahawk, але є нюанс

Міністерство оборони США схвалило передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Але поставки не почнуться, поки відповідне рішення не ухвалить президент Дональд Трамп.

За інформацією джерел CNN, Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив Білий дім про те, що постачання Tomahawk Україні не матиме негативного впливу на запаси США. Це відбулося задовго до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня.

Неназвані європейські чиновники розповіли CNN, що така оцінка Пентагону надихнула європейських союзників США. Вони вважали, що тепер у Вашингтона менше причин відмовляти в передачі Україні Tomahawk.

Джерела журналістів звернули увагу, що представники Пентагону обговорюють, як українські солдати зможуть пройти навчання і використовувати Tomahawk. Зараз є кілька оперативних питань, які необхідно вирішити.

ГУР контратакує росіян під Покровськом, щоб розблокувати логістику

Воїни Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.

За інформацією кореспондента The Economist Олівера Керролла, ГУР проводить "зухвалий контрнаступ" під Покровськом, щоб розблокувати ключові логістичні вузли.

Також він оприлюднив відео, на яких можна помітити висадку українських розвідників із вертольотів.

За словами кореспондента, це відбувається в районах, які, як стверджує Росія, перебувають під її контролем.

Джерела РБК-Україна в Силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність відео, які показав Керролл.

Ексглаву ДФС Насірова засудили до 6 років тюрми

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Його засуджено до 6 років тюрми зі штрафом 17 тисяч гривень.

Насірова також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ та організаціях, повʼязаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки.

Суд ухвалив взяти Насірова під варту у залі суду.

ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська"

Українські воїни завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська". Для атаки використовувалися "Нептуни".