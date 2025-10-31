Ексглаву ДФС Насірова засудили до 6 років тюрми
Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Його засуджено до 6 років тюрми зі штрафом 17 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та трансляцію засідання суду.
Колишнього главу ДФС України визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та засуджено до 6 років позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч гривень.
Насірова також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ та організаціях, повʼязаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки.
Суд ухвалив взяти Насірова під варту у залі суду.
Разом з тим суд визнав невинуватим колишнього начальника департаменту ДФС за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, у звʼязку з недоведеністю вини.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Справа Насірова
Нагадаємо, у 2017 році тодішній глава Державної фіскальної служби Роман Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем.
За даними слідства, протягом 2015-2016 років колишній глава ДФС отримав понад 722 млн гривень хабаря від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.
Того ж року Насірову вручили ще одну підозру. За версією слідства, Насіров дав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 млрд гривень.
У квітні 2025 року стало відомо, що Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів, а його адвокати подали клопотання про зупинку кримінального провадження.
Пізніше наказ про мобілізацію скасували, а колишнього главу ДФС відправили до СІЗО. У травні він вийшов з-під варти, оскільки за нього внесли заставу.
У серпні Насірову продовжили запобіжний захід продовжили у двох справах.
Більше про Насірова, справи проти нього та скандал з мобілізацією - у матеріалі РБК-Україна.