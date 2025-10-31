ua en ru
ГУР контратакує росіян під Покровськом, щоб розблокувати логістику, - джерела

Покровськ, П'ятниця 31 жовтня 2025 22:14
UA EN RU
ГУР контратакує росіян під Покровськом, щоб розблокувати логістику, - джерела Ілюстративне фото: ГУР проводить контратаку під Покровськом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Воїни з Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента The Economist Олівера Керролла в соцмережі X і джерела в Силах оборони України.

Що написав Керролл

За словами Керролла, він отримав інформацію про те, що Головне управління розвідки проводить "зухвалий контрнаступ" під Покровськом, щоб розблокувати ключові логістичні вузли.

Також він оприлюднив відео, на яких можна помітити висадку українських розвідників із вертольотів.

За словами кореспондента, це відбувається в районах, які, як стверджує Росія, перебувають під її контролем.

Інформація від джерел

Джерела РБК-Україна в Силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність відео, які показав Керролл.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, Покровськ є пріоритетною ціллю для російських окупантів. Там ворог зосередив основну ударну групу.

Ще минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що російські диверсанти прорвалися в місто.

За інформацією українських військових, росіяни для оточення Покровської агломерації залучили 11 тисяч своїх солдатів.

Також воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ показали карту з планами російських окупантів щодо оточення Покровська.

До слова, росіяни вже почали поширювати вкиди про те, що українські воїни оточені в Покровську. Зокрема, про це доповідали російському диктатору Володимиру Путіну.

Пізніше такі чутки спростовував як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, так і президент України Володимир Зеленський.

