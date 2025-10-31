ГУР контратакує росіян під Покровськом, щоб розблокувати логістику, - джерела

Воїни з Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента The Economist Олівера Керролла в соцмережі X і джерела в Силах оборони України.

Що написав Керролл

За словами Керролла, він отримав інформацію про те, що Головне управління розвідки проводить "зухвалий контрнаступ" під Покровськом, щоб розблокувати ключові логістичні вузли.

Також він оприлюднив відео, на яких можна помітити висадку українських розвідників із вертольотів.

New. Чую, що військова розвідка України проводить зухвалий контрнаступ під Покровськом, щоб знову відкрити ключові логістичні лінії. На відео, якими поділилися зі мною, показано висадку вертольотів на територіях, які, за твердженнями Росії, утримує Росія. *Не вдалося перевірити відео самостійно. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S - Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

За словами кореспондента, це відбувається в районах, які, як стверджує Росія, перебувають під її контролем.

Інформація від джерел

Джерела РБК-Україна в Силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність відео, які показав Керролл.