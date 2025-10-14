Зеленський: у деяких осіб знайшли громадянство РФ, підготовлено рішення

Під час перевірки українські правоохоронці виявили осіб із російськими паспортами. Рішення щодо них вже підготовлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Також окремо було обговорено ситуацію в Дніпропетровській області. Зеленський подякував голові Дніпропетровської ОВА Сергію Лисаку за ефективну роботу. Також для нього було визначено додаткові завдання.

"Також підтверджено наявність російського громадянства в деяких осіб - підготовлено відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - звернув увагу Зеленський, не розкривши деталей.

Зокрема, керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах і на півдні.

За словами голови держави, він провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких українських регіонах.

Петиція про Труханова

Нагадаємо, тільки вчора, 13 жовтня, стало відомо, що петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова набрала необхідні 25 тисяч голосів, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський.

Автор петиції пояснив свою ініціативу тим, що журналісти неодноразово публікували інформацію, яка підтверджує наявність у Труханова російського громадянства.

Сам Труханов заявив, що російського паспорта в нього немає. Також міський голова Одеси висловив готовність пройти поліграф.

До слова, раніше російський паспорт виявили у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського).