Головна » Новини » Політика

Зеленський: у деяких осіб знайшли громадянство РФ, підготовлено рішення

Київ, Вівторок 14 жовтня 2025 15:48
UA EN RU
Зеленський: у деяких осіб знайшли громадянство РФ, підготовлено рішення Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Під час перевірки українські правоохоронці виявили осіб із російськими паспортами. Рішення щодо них вже підготовлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами голови держави, він провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких українських регіонах.

Зокрема, керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах і на півдні.

"Також підтверджено наявність російського громадянства в деяких осіб - підготовлено відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - звернув увагу Зеленський, не розкривши деталей.

Також окремо було обговорено ситуацію в Дніпропетровській області. Зеленський подякував голові Дніпропетровської ОВА Сергію Лисаку за ефективну роботу. Також для нього було визначено додаткові завдання.

Петиція про Труханова

Нагадаємо, тільки вчора, 13 жовтня, стало відомо, що петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова набрала необхідні 25 тисяч голосів, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський.

Автор петиції пояснив свою ініціативу тим, що журналісти неодноразово публікували інформацію, яка підтверджує наявність у Труханова російського громадянства.

Сам Труханов заявив, що російського паспорта в нього немає. Також міський голова Одеси висловив готовність пройти поліграф.

До слова, раніше російський паспорт виявили у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського).

