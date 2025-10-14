Труханов більше не мер Одеси? РБК-Україна дізналось, хто має вирішити питання

Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Але рішення про його повноваження має ухвалювати Одеська міськрада.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у владі.

Варто зауважити, що в мережі раніше поширили чутки про те, що повноваження Труханова нібито припиняються автоматично після позбавлення його громадянства України.

При цьому поки невідомо, чи здатна Одеська міськрада позбавити повноважень Труханова.

Указ Зеленського про Труханова

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах.

За підсумками такої наради глава держави розповів, що в окремих осіб підтвердили наявність громадянства РФ. Тому він уже підписав укази щодо таких людей.

Джерела РБК-Україна, зі свого боку, уточнили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна. Їх позбавили громадянства України.

Сам Труханов уже кілька разів стверджував, що російського громадянства у нього немає.

Детальніше про те, хто такий Труханов, - в матеріалі РБК-Україна.