Труханов більше не мер Одеси? РБК-Україна дізналось, хто має вирішити питання

Одеса, Вівторок 14 жовтня 2025 16:49
Труханов більше не мер Одеси? РБК-Україна дізналось, хто має вирішити питання Фото: Геннадій Труханов, мер Одеси (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Але рішення про його повноваження має ухвалювати Одеська міськрада.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у владі.

За інформацією співрозмовників видання, процедура припинення повноважень мера передбачає відповідне рішення міської ради.

При цьому поки невідомо, чи здатна Одеська міськрада позбавити повноважень Труханова.

Варто зауважити, що в мережі раніше поширили чутки про те, що повноваження Труханова нібито припиняються автоматично після позбавлення його громадянства України.

Указ Зеленського про Труханова

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах.

За підсумками такої наради глава держави розповів, що в окремих осіб підтвердили наявність громадянства РФ. Тому він уже підписав укази щодо таких людей.

Джерела РБК-Україна, зі свого боку, уточнили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна. Їх позбавили громадянства України.

Сам Труханов уже кілька разів стверджував, що російського громадянства у нього немає.

Детальніше про те, хто такий Труханов, - в матеріалі РБК-Україна.

