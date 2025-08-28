Трубін із "Бенфікою" вийшов у Лігу чемпіонів: повний список клубів

У плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів визначилися всі учасники групового етапу сезону-2025/26. Серед них і "Бенфіка" з українським голкіпером Анатолієм Трубіним, яка вибила "Фенербахче". Новачками турніру стали "Кайрат", "Пафос" та "Буде-Глімт" .

Вдалий матч для "Бенфіки" і Трубіна

У середу, 27 серпня, лісабонська "Бенфіка" мінімально перемогла турецький "Фенербахче" (1:0) та вийшла до групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний гол на 35-й хвилині забив Керем Актюркоглу.

У першому таймі господарі двічі відзначилися, але обидва взяття воріт скасував VAR. Команда Бруну Лаже загалом контролювала гру, тоді як турецький клуб активізувався лише наприкінці зустрічі.

Анатолій Трубін діяв упевнено, часто підключався до розіграшів та допомагав партнерам на виходах. Водночас серйозної роботи в українського воротаря було небагато. Статистичні портали дали йому середні оцінки (FlashScore – 6.1/10, SofaScore – 6.4/10)

Для Трубіна це вже шостий матч у поточному сезоні за "Бенфіку", і він досі не пропустив жодного гола.

Інші результати плейоф

Окрім "Бенфіки", у заключний день плейоф групову стадію Ліги чемпіонів вибороли ще три команди:

"Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Угорщина) 2:3 (перший матч - 3:1, загальний рахунок - 5:4)

(перший матч - 3:1, загальний рахунок - 5:4) "Брюгге" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 6:0 (перший матч - 3:1, загальний рахунок - 9:1)

(перший матч - 3:1, загальний рахунок - 9:1) "Копенгаген" (Данія) - "Базель" (Швейцарія) 2:0 (перший матч - 1:1, загальний рахунок - 3:1)

Днем раніше до основного раунду турніру вийшли "Кайрат", "Пафос" та "Буде-Глімт".

Повний список учасників Ліги чемпіонів-2025/26

Англія: "Ліверпуль", "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Тоттенгем", "Ньюкасл Юнайтед"

Іспанія: "Барселона", "Реал", "Атлетіко" Мадрид, "Атлетік" Більбао, "Вільярреал"

Німеччина: "Баварія", "Баєр", "Айнтрахт", "Боруссія" Дортмунд

Італія: "Інтер", "Аталанта", "Ювентус", "Наполі"

Франція: ПСЖ, "Марсель", "Монако"

Нідерланди: "Аякс", ПСВ

Португалія: "Спортінг", "Бенфіка"

Бельгія: "Юніон", "Брюгге"

Чехія: "Славія Прага"

Туреччина: "Галатасарай"

Греція: "Олімпіакос"

Казахстан: "Кайрат"

Кіпр: "Пафос"

Норвегія: "Буде-Глімт"

Азербайджан: "Карабах"

Данія: "Копенгаген"

Жеребкування

Церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 28 серпня, початок - о 19:00 за київським часом.