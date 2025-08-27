ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Три дебютанти ЛЧ: хто вони та як створили сенсацію в Європі?

Середа 27 серпня 2025 12:59
UA EN RU
Три дебютанти ЛЧ: хто вони та як створили сенсацію в Європі? Ліга чемпіонів 2025-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

За підсумками перших матчів-відповідей раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів визначилися перші три дебютанти оновленого турніру. Вперше в основний етап ЛЧ пробилися казахстанський "Кайрат", кіпрський "Пафос" і норвезький "Буде-Глімт".

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Історичні успіхи трьох клубів

Ввечері 26 серпня відбулися три матчі заключної стадії відбору. Казахстанський "Кайрат" в серії післяматчевих пенальті пройшов шотландський "Селтік". Основний і додатковий час обох поєдинків завершився з рахунком 0:0, а в серії 11-метрових сильнішими виявилися казахстанці (3:2).

Завдяки цьому "Кайрат", що базується в Алмати, став найсхіднішим клубом в історії, який вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів.

Для "Кайрата" це перший вихід в основну стадію найпрестижнішого єврокубку, а для Казахстану - другий випадок після "Астани" у 2015 році.

Кіпрський "Пафос" здолав сербську "Црвену Звезду" за сумою двох матчів (3:2). Після виїзної перемоги (2:1), вдома кіпріоти зіграли внічию (1:1).

Норвезький "Буде-Глімт" пробився до наступного раунду, попри поразку від австрійського "Штурму" в матчі-відповіді (1:2). Норвезький клуб мав комфортну перевагу після першої гри, в якій розгромив суперника з рахунком 5:0.

Окрім цих трьох команд, в основній стадії Ліги чемпіонів цього сезону дебютує також бельгійський "Юніон Сент-Жилуаз", який став чемпіоном країни вперше за 90 років і здобув пряму путівку до турніру.

Хто ще дебютує

Окрім цих трьох клубів, у сезоні-2025/26 у Лізі чемпіонів дебютує бельгійський "Юніон Сент-Жилуаз", який став чемпіоном країни вперше за 90 років і отримав пряму путівку на основний етап.

Розклад матчів 27 серпня

Сьогодні, 27 серпня, відбудуться ще чотири матчі плейоф кваліфікації, але всі учасники цих протистоянь раніше вже грали в Лізі чемпіонів:

  • 19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Угорщина)
  • 22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Фенербахче" (Туреччина)
  • 22:00 "Копенгаген" (Данія) – "Базель" (Швейцарія)
  • 22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

Український слід

Єдиним представником України у кваліфікації було київське "Динамо". Команда Олександра Шовковського вибула у третьому раунді, поступившись "Пафосу" (0:1, 0:2).

Водночас боротьбу продовжує "Бенфіка" з українським воротарем Анатолієм Трубіним, яка після перемоги над "Ніццою" зустрінеться з "Фенербахче".

Що далі

Основний етап Ліги чемпіонів, який тепер називається етапом ліги, стартує у вересні. У ньому зіграють 36 команд, кожна проведе по вісім матчів з різними суперниками.

Жеребкування основної стадії відбудеться 28 серпня о 19:00 за київським часом.

Раніше ми писали, як змінилася таблиця коефіцієнтів УЄФА для України після попереднього ганебного тижня в єврокубках.

Також читайте про вирішальні матчі українських клубів, "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили