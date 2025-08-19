ua en ru
Що буде, якщо "Динамо" програє "Маккабі": сценарій для українського гранда

Вівторок 19 серпня 2025 15:44
Що буде, якщо "Динамо" програє "Маккабі": сценарій для українського гранда "Динамо" Київ (фото: fcdynamo.com)
Автор: Катерина Урсатій

Київське "Динамо" не зуміло подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів і тепер продовжить виступи у Лізі Європи. Попереду на підопічних Олександра Шовковського чекає плейоф проти чемпіона Ізраїлю - "Маккабі" Тель-Авів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Виліт з Ліги чемпіонів

"Динамо" завершило свій шлях у Лізі чемпіонів уже на третьому кваліфікаційному раунді. У двоматчевому протистоянні з кіпрським "Пафосом" кияни поступилися із загальним рахунком 0:3. На власному полі команда програла 0:1, а у виїзному матчі на Кіпрі зазнала поразки 0:2.

Цей результат мав історичні наслідки, адже вперше за 20 років Україна не буде представлена у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Востаннє подібне траплялося у сезоні-2005/06, коли і "Динамо", і "Шахтар" вибули з кваліфікації.

Наступний виклик - "Маккабі"

Після вильоту з Ліги чемпіонів "Динамо" продовжує боротьбу у Лізі Європи. Для виходу у груповий етап українському клубу потрібно пройти одного суперника – ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів.

"Маккабі" - чинний чемпіон Ізраїлю. Команда розпочала сезон у кваліфікації Ліги чемпіонів, але там поступилася кіпрському "Пафосу" (1:1, 0:1).

У Лізі Європи ізраїльтяни вже пройшли мальтійський "Хамрун Спартанс" (2:1, 3:1), який "Динамо" вибило з відбору Ліги чемпіонів. Тож, тепер ізраїльський клуб зустрінеться з київським.

Через воєнну ситуацію в Ізраїлі, "Маккабі" проводить домашні матчі у Сербії на стадіоні у місті Бачка-Топола.

Там же 21 серпня відбудеться перша гра протистояння. Матч-відповідь "Динамо" зіграє 28 серпня у Польщі, на "Арені Люблін", яка приймає єврокубкові ігри киян.

Що буде у разі поразки?

Плейоф проти "Маккабі" визначить долю "Динамо" у єврокубковому сезоні.

  • Якщо український клуб переможе, то зможе зіграти у груповому етапі Ліги Європи.
  • Якщо поступиться, автоматично отримає місце у груповій стадії Ліги конференцій.

А наступних суперників визначить жеребкування, яке УЄФА проведе після завершення плейоф раундів.

Таким чином, "Динамо" в будь-якому випадку забезпечило собі єврокубкову осінь.

Однак статус турніру суттєво впливає як на спортивний престиж, так і на фінансові надходження від участі.

"Динамо" востаннє грав у груповому етапі Ліги Європи у сезоні-2021/22, коли посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів і опустився у другий за престижністю турнір.

У попередньому ж розіграші (2023/24) кияни завершили виступи у відборі ще на ранніх стадіях.

Тепер команда Шовковського може повернутися у Лігу Європи й уникнути потрапляння у Лігу конференцій, яка хоч і гарантує участь в євроосені, проте сприймається як турнір нижчого рівня.

Нагадаємо, що "Шахтар" після поразки від "Панатінаїкоса" у Лізі Європи зіграє у плейоф Ліги конференцій проти швейцарського "Серветта".

"Полісся", своєю чергою, у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з італійською "Фіорентиною".

Раніше повідомили, що збірна України перед відбором ЧС-2026 отримала унікальний автобус.

Також читайте, на яких місцях "Динамо", "Шахтар" та інші клуби України в оновленому рейтингу УЄФА.

